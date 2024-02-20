Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Белозерка в Херсонской области сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом 20 февраля сообщило Минобороны РФ. Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали об уничтожении 124 беспилотников, в том числе в районах населенных пунктов Мирное в Запорожской области, Лозовое и Ключевое в ДНР, а также Подгорное, Новоегоровка и Кременная в ЛНР.