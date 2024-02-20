Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области

«Силы ПВО в районе населенного пункта Белозерка в Херсонской области сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток также перехвачены семь крылатых ракет Storm Shadow британского производства, американская зенитная управляемая ракета Patriot, а также три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны, с начала спецоперации уничтожено 572 украинских военных самолета, 266 вертолетов, 12943 беспилотника, 471 зенитный ракетный комплекс, 15123 танка и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины РСЗО, 8118 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18860 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в этот же день Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили украинский беспилотник над Калужской областью и перехватили еще один БПЛА над Брянской областью. Это произошло около 8:00 мск.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.