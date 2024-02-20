Студента с аэрозольным пистолетом задержали в Нижнем Новгороде

Под подозрением в хулиганстве оказался 18-летний студент одного из нижегородских вузов. Задержанный признался в содеянном, объяснив свои действия неприязнью. При досмотре правоохранители изъяли у парня аэрозольный пистолет и перцовый баллончик. Решается вопрос об избрании меры пресечения.