Студента с аэрозольным пистолетом задержали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
19 февраля молодой человек подошел к иномарке на улице композитора Касьянова, попросил водителя открыть окно и выстрелил. При этом авто загорелось, а злоумышленник скрылся. О происшествии сообщили в дежурную часть.
Аналогичный инцидент произошел в Приокском районе, но в этот раз машина не загорелась.
Под подозрением в хулиганстве оказался 18-летний студент одного из нижегородских вузов. Задержанный признался в содеянном, объяснив свои действия неприязнью. При досмотре правоохранители изъяли у парня аэрозольный пистолет и перцовый баллончик. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что подросток пришел с оружием в школу в Иркутске.