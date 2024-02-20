В Самарской области пресекли деятельность террористической организации

В Самарской области правоохранительные органы пресекли деятельности террористической группировки. Задержанные разделяли запрещенную идеологию и пытались скрываться от закона.
По информации Федеральной службы безопасности РФ, на территории Самарской области пресечена деятельность преступной группировки. Злоумышленники разделяли идеи международной террористической организации, запрещенной в стране. Члены группировки отправляли средства на счета боевиков, находящихся в зоне, подконтрольной террористам, в Сирийской Арабской Республике.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.