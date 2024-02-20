В Казани на стройплощадке метро погиб рабочий

В ночь на 19 февраля в Казани на строительстве станции метро «10-й микрорайон» произошла трагедия, унесшая жизнь бетонщика 4-го разряда. По предварительной информации, рабочий упал в металлическую емкость внизу котлована и скончался на месте от полученных травм, не дождавшись прибытия скорой помощи.