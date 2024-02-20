Ревнивый южноуралец пытался сжечь в доме подругу вместе с мамой и детьми

Как сообщили в СУ СК России по Челябинской области, попытка преступления состоялась вечером 18 февраля. Мужчина собирался спалить дом на улице Чкалова. Таким образом, он собирался расправиться с подругой, а заодно с ее детьми четырех и десяти лет и 61-летней матерью.