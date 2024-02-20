Ревнивый южноуралец пытался сжечь в доме подругу вместе с мамой и детьми

Как сообщили в СУ СК России по Челябинской области, попытка преступления состоялась вечером 18 февраля. Мужчина собирался спалить дом на улице Чкалова. Таким образом, он собирался расправиться с подругой, а заодно с ее детьми четырех и десяти лет и 61-летней матерью.
Однако довести задуманной до конца троичанину не удалось: жильцов горящего дома успели эвакуировать очевидцы. В ведомстве заметили, что обвиняемый в этот момент был пьян, а причиной преступления стала ревность.
По данным Управления Росгвардии по Челябинской области, задержать поджигателя удалось сотрудникам ведомства. Силовики по приметам начали розыск мужчины, бросившего в дом бутылки с зажигательной смесью, после сообщения от коллег из полиции. Его обнаружили на соседней улице.
В СУ СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Мужчина задержан, обвинение ему уже предъявлено. Скором времени суд должен избрать ему меру пресечения.
Органы следствия продолжают сбор доказательств.