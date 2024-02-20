В Сочи приезжий из Таджикистана забил камнем женщину до смерти

СОЧИ, 20 фев — РИА Новости. Мужчина в ходе ссоры избил женщину, а потом добил ее ударами камнем по голове, тело убитой нашли на пляже, задержан подозреваемый — приезжий из Таджикистана.
По версии следствия, в ночь на понедельник 58-летний приезжий мужчина и 46-летняя женщина, находясь у него дома на улице Просвещения в Адлерском районе Сочи, поссорились из-за «оскорблений женщины в адрес знакомого», сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
«В ходе конфликта подозреваемый нанес множественные удары руками по лицу женщины, а после перенес ее на улицу и несколько раз ударил камнем по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму. После совершенного преступления злоумышленник скрылся», — говорится в сообщении. Отмечается, что тело женщины с признаками насильственной смерти нашли на набережной одного из пляжей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый задержан.
На допросе мужчина дал признательные показания. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, приезжий мужчина — уроженец Таджикистана.