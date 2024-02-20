В Сочи приезжий из Таджикистана забил камнем женщину до смерти

«В ходе конфликта подозреваемый нанес множественные удары руками по лицу женщины, а после перенес ее на улицу и несколько раз ударил камнем по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму. После совершенного преступления злоумышленник скрылся», — говорится в сообщении. Отмечается, что тело женщины с признаками насильственной смерти нашли на набережной одного из пляжей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый задержан.