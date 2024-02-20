Гуманная норма. В Узбекистане добровольная сдача всех видов оружия будет освобождать граждан от ответственности

Ранее законодательством было предусмотрено освобождение от уголовной ответственности при сдаче только огнестрельного оружия. Нормы о сдаче других видов оружия в законодательстве не прописывались.
Так, в статье 248 Уголовного кодекса указано, что лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства (далее — оружие) освобождается от ответственности.
А в статье 21 Закона «Об оружии» прописывается — за добровольную сдачу оружия и боевых припасов к нему Кабинетом Министров Республики Узбекистан могут устанавливаться меры вознаграждения..
В целях устранения данного правового пробела проектом в статью 220−1 Кодекса об административной ответственности вносится гуманная норма, предусматривающая возможность освобождения лица от административной ответственности при добровольной сдаче находящегося в его незаконном владении пневматического, сигнального, холодного клинкового, метательного оружия и оружия самообороны, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
По мнению депутатов, принятие документа послужит обеспечению прав и законных интересов граждан, а также ускорению мер, направленных на предотвращение незаконного оборота неогнестрельного оружия и раннее предупреждение преступлений и происшествий, связанных с ним.