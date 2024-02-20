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Гуманная норма. В Узбекистане добровольная сдача всех видов оружия будет освобождать граждан от ответственности

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий освобождение от административной ответственности граждан, добровольно сдавших оружие, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Ранее законодательством было предусмотрено освобождение от уголовной ответственности при сдаче только огнестрельного оружия. Нормы о сдаче других видов оружия в законодательстве не прописывались.

Так, в статье 248 Уголовного кодекса указано, что лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства (далее — оружие) освобождается от ответственности.

А в статье 21 Закона «Об оружии» прописывается — за добровольную сдачу оружия и боевых припасов к нему Кабинетом Министров Республики Узбекистан могут устанавливаться меры вознаграждения..

В целях устранения данного правового пробела проектом в статью 220−1 Кодекса об административной ответственности вносится гуманная норма, предусматривающая возможность освобождения лица от административной ответственности при добровольной сдаче находящегося в его незаконном владении пневматического, сигнального, холодного клинкового, метательного оружия и оружия самообороны, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

По мнению депутатов, принятие документа послужит обеспечению прав и законных интересов граждан, а также ускорению мер, направленных на предотвращение незаконного оборота неогнестрельного оружия и раннее предупреждение преступлений и происшествий, связанных с ним.