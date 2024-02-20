«Город номер один». Снесли ли памятник Жванецкому в Ростове?

Как говорил известный сатирик Михаил Жванецкий, «в историю трудно войти, но легко вляпаться». Умерший в 2020 году народный артист РФ, в неё, безусловно, вошёл. Но воздвигнутый ему в феврале 2024 года в Ростове памятник умудрился, пожалуй, вляпаться в не очень приятную историю.
Почему некоторые жители донской столицы выступили против скульптуры, да так, что даже появились фейки об её сносе, разбирался rostov.aif.ru.
Бронзовый сатирик в своей любимой позе с саркастической улыбкой с 13 февраля встречает ростовчан на улице Пушкинской. Установить памятник было решено ещё в 2021 году на заседании городской межведомственной комиссии Ростова. Инициатор и инвестор проекта — предприниматель Олег Сурган. Изготовили скульптуру на ростовском заводе художественного литья «Братья Костевы».
Всё началось прямо на церемонии открытия, когда глава региона Василий Голубев произносил торжественную речь. Он напомнил, что первое выступление юмориста состоялось именно на донской земле — в Ростове.
«Человек, который так много отдавал людям, не может не любить родину, не может не любить землю: и Одессу свою, и Ростов свой», — выразил своё мнение губернатор.
Но с ним активно не согласилась молодая женщина, которая стала выкрикивать, что в городе ставят памятник русофобу. Выяснилось, что это активистка Национал-освободительного движения. Обсуждение перешло в интернет, гневные сообщения появились даже под постами губернатора и ростовского градоначальника Алексея Логвиненко. Противники памятника приводили в пример вырванную из контекста одного из монологов фразу, мол, сатирик предлагал «разровнять Россию». В 2012 году Жванецкий в эфире федерального телеканала рассуждал об усталости людей от кризисов. Звучит фраза так: «Разровнять, построить страну — сильную Россию, разную, весёлую, такую, какие люди в ней». Очевидно, что это метафора. Но, как оказалось, не для всех. К тому же, споры вышли за пределы региона.
Писатель Захар Прилепин написал в своём ТГ-канале, что открытие памятника — «дурной вкус, взращённый демократией». Он считает, что во время СВО не время открывать памятник Жванецкому.
«Покойный не был большим патриотом России и никогда не войдёт в пантеон русской литературной классики», — заявил Прилепин.
С ним не согласился политик Анатолий Вассерман, который уверен, что Михаил Жванецкий не был русофобом. Более того, вклад его в российскую литературу велик.
«Он многое критиковал, но и хорошего говорил немало», — цитирует Вассермана издание RostovGazeta.
После этого 17 января несколько пабликов в соцсетях опубликовали информацию о том, что памятник Жванецкому на Пушкинской демонтирован. Корреспондент rostov.aif.ru отправилась на место и выяснила, это фейк.
«Памятник стоит. Цветы не завяли. Портфель у ног. Только всё припорошено утренним снегом», — сообщила она.
А расстроенные попытками опорочить имя любимого артиста ростовчане продолжают нести цветы к скульптуре.