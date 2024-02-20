«Город номер один». Снесли ли памятник Жванецкому в Ростове?

Но с ним активно не согласилась молодая женщина, которая стала выкрикивать, что в городе ставят памятник русофобу. Выяснилось, что это активистка Национал-освободительного движения. Об­суж­дение перешло в интернет, гневные сообщения появились даже под постами губернатора и ростовского градоначальника Алексея Логвиненко. Противники памятника приводили в пример вырванную из контекста одного из монологов фразу, мол, сатирик предлагал «разровнять Россию». В 2012 году Жванецкий в эфире федерального телеканала рассуждал об усталости людей от кризисов. Звучит фраза так: «Разровнять, построить страну — сильную Россию, разную, весёлую, такую, какие люди в ней». Очевидно, что это метафора. Но, как оказалось, не для всех. К тому же, споры вышли за пределы региона.