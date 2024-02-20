В Каменске-Уральском загорелся дом ветеранов

Из здания спасены семь человек, еще тридцать были эвакуированы. Отмечается, что при пожаре никто не пострадал. В мэрии города рассказали, что огонь вспыхнул в квартире пожилой женщины, которая является инвалидом-колясочником. Причиной пожара стал загоревшийся музыкальный центр.