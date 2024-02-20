В Каменске-Уральском загорелся дом ветеранов. Пожар произошел утром 20 февраля в доме на Лермонтова, 133а. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
— На площади 12 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на шестом этаже муниципального девятиэтажного жилого дома коридоргого типа, — рассказали спасатели.
Из здания спасены семь человек, еще тридцать были эвакуированы. Отмечается, что при пожаре никто не пострадал. В мэрии города рассказали, что огонь вспыхнул в квартире пожилой женщины, которая является инвалидом-колясочником. Причиной пожара стал загоревшийся музыкальный центр.
— На месте происшествия уже побывал глава администрации Синарского района Александр Шилов. Он сообщил, что пенсионерка сейчас размещена у дочери, которая проживает в этом же доме ниже этажом, — рассказали в администрации Каменска-Уральского.
Пенсионерке готовы предоставить маневренное жилье. Мэра города проинформировали о произошедшем ЧП. Решается вопрос о восстановлении квартиры.