Американского сенатора Линдси Грэма внесли в реестр террористов и экстремистов в РФ

В мае 2023 года украинская сторона опубликовала видеоролик, на котором запечатлено, как Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что смерти русских в ходе конфликта на Украине — это «лучшая из инвестиций» Вашингтона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова «позором для США», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что подобный тезис об убийстве русских «уже давно закреплен в США». Далее агентство Reuters, ознакомившееся с полной записью встречи, сообщило о том, что высказывания американского сенатора могли быть вырваны из контекста. В МИД РФ назвали эти заявлениями нелепыми и позорными оправданиями.