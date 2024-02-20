В Новосибирске прекращено уголовное дело директора «Горзеленхоза»

Новосибирский областной суд отменил приговор в отношении директора МАУ «Горзеленхоз» Натальи Цветковой по делу о халатности. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.
Напомним, 25 сентября 2023 Железнодорожнй районный суд Новосибирска признал Цветкову виновной в халатности, в результате которой на 9-летнего ребенка упало дерево.
Согласно приговору суда, директор «Горзеленхоза» небрежно отнеслась к своим обязанностям, в результате чего в Нарымском сквере Новосибирска не было своевременно выявлено и вырублено аварийное дерево — сибирская яблоня, 5 июля 2022 года упавшее на малолетнего велоипедиста и причинившее тяжкий вред его здоровью..
Цветкову приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и взысканию 1 млн рублей компенсации морального вреда.
Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Натальи Цветковой на этот приговор и 19 февраля 2024 года отменил его, прекратив производство по делу в свяи с непричастностью к совершению преступления.
«За Цветковой Н. В. признано право на реабилитацию и разъяснен порядок возмещения вреда, связанного с у головным преследованием», — говорится в решении Облсуда.
При этом в удовлетворении гражданского иска потерпевшего судом также отказано.
Уголовное дело будет направлено в следственный комитет для предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске Облсуд освободил от уголовной ответственности хирурга, оставившего салфетку в теле пациентки.