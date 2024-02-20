В Новосибирске прекращено уголовное дело директора «Горзеленхоза»

Согласно приговору суда, директор «Горзеленхоза» небрежно отнеслась к своим обязанностям, в результате чего в Нарымском сквере Новосибирска не было своевременно выявлено и вырублено аварийное дерево — сибирская яблоня, 5 июля 2022 года упавшее на малолетнего велоипедиста и причинившее тяжкий вред его здоровью..