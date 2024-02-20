В центре Краснодара мопедист пострадал в ДТП с «Мерседесом», сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу.
Авария произошла на улице Рашпилевской днем 20 февраля. Предварительно установлено, что 40-летний водитель иномарки при выезде с прилегающей территории на Рашпилевскую не уступил дорогу мопеду под управлением 29-летнего водителя. Тот ехал со стороны улицы Ленина в сторону улицы Мира.
Водителю мопеда оказали необходимую медпомощь, от госпитализации он отказался.
Напомним, ранее в Успенском районе Кубани 15-летний подросток на мопеде устроил ДТП и вместе с 59-летним пешеходом попал в больницу. Авария случилась 19 февраля по улице Гаражной в селе Марьино.
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