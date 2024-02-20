В центре Краснодара мопедист пострадал в ДТП с «Мерседесом»

Авария произошла на улице Рашпилевской днем 20 февраля. Предварительно установлено, что 40-летний водитель иномарки при выезде с прилегающей территории на Рашпилевскую не уступил дорогу мопеду под управлением 29-летнего водителя. Тот ехал со стороны улицы Ленина в сторону улицы Мира.