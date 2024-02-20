Оставленная родными в Мексике пенсионерка сняла квартиру в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 20 фев — РИА Новости. Пенсионерка Валентина Котова, которая в прошлом году приехала в Воронеж после того, как ее бросили в Мексике родственники, переселилась из санатория в съемную квартиру, сообщил РИА Новости представитель министерства социальной защиты региона.
Котова приехала в Воронеж 17 ноября 2023 года. Сотрудники министерства социальной защиты региона встретили ее на вокзале и отправили в один из городских санаториев.
«Котова сняла квартиру. Министерство социальной защиты ей немножко помогло, сейчас она там. Чувствует она себя хорошо, планирует посещать родственников в Москве», — сказал собеседник агентства.
В середине ноября 2023 года сотрудники российского консульства в Мехико при помощи соотечественников направили в Москву 73-летнюю Валентину Котову, которую перебравшиеся в США члены семьи оставили в Мексике, и призвали помочь в России пожилой и нуждающейся в уходе женщине. Котова выразила желание поселиться в Воронежской области. Регион она выбрала, исходя из его климатических и экономических особенностей.
Как ранее рассказал РИА Новости консул Александр Иващенко, Валентина Котова вместе с сыном и его женой, которые собирались нелегально пересечь границу и попасть в США, продала свое имущество и прибыла в Мексику в 2022 году. Попытку пересечь границу пресекла миграционная служба, после чего семья осталась в Мексике. Сын Котовой с супругой-украинкой позднее уехал в США по программе для украинских беженцев, а пожилую женщину оставили у дверей российского консульства.