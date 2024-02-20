Оставленная родными в Мексике пенсионерка сняла квартиру в Воронеже

Как ранее рассказал РИА Новости консул Александр Иващенко, Валентина Котова вместе с сыном и его женой, которые собирались нелегально пересечь границу и попасть в США, продала свое имущество и прибыла в Мексику в 2022 году. Попытку пересечь границу пресекла миграционная служба, после чего семья осталась в Мексике. Сын Котовой с супругой-украинкой позднее уехал в США по программе для украинских беженцев, а пожилую женщину оставили у дверей российского консульства.