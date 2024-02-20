Спасатели объяснили, почему приостановили поиски утонувшего на машине казахстанца

«Водолазные работы велись три дня. Это активная фаза поисков. Сейчас они приостановлены из-за сильного мороза и малого эффекта. Дело в том, что площадь погружения составляла практический весь водоем. Толщина льда местами достигает около метра, а также на гидроузле очень сильное течение из-за работающих насосов. При сильном морозе запрещается проводить водолазные погружения. Поисковые работы обязательно будут возобновлены после того как сойдет лед», — сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.