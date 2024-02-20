Спасатели объяснили, почему приостановили поиски утонувшего на машине казахстанца

Поиски 39-летнего рыбака велись в 10 километрах от поселка Молодежный в Осакаровском районе на гидроузле канала имени Сатпаева. 3 февраля именно там под лед ушел автомобиль с тремя рыбаками. Двоим удалось выбраться на берег самостоятельно, а 39-летний мужчина, сидевший за рулем, утонул. Позже из воды была извлечена его машина.
«Водолазные работы велись три дня. Это активная фаза поисков. Сейчас они приостановлены из-за сильного мороза и малого эффекта. Дело в том, что площадь погружения составляла практический весь водоем. Толщина льда местами достигает около метра, а также на гидроузле очень сильное течение из-за работающих насосов. При сильном морозе запрещается проводить водолазные погружения. Поисковые работы обязательно будут возобновлены после того как сойдет лед», — сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.
Напомним, ранее в ДЧС Карагандинской области призывали жителей не выезжать на автомашинах на лед. Канал имени Каныша Сатпаева не просто рыбохозяйственный водоем, а является источником питьевого водоснабжения, на канале периодически производится прокачка воды, в результате чего вода подмывает лед, образовываются тонкие участки льда и трещины, сообщали в ведомстве.
Ранее в ДЧС сообщили, что канал имени Каныша Сатпаева, где под лед ушла машина с рыбаками, не просто рыбохозяйственный водоем, а источник питьевого водоснабжения. На канале периодически производится прокачка воды, в результате чего вода подмывает лед, образовываются тонкие участки льда и трещины.