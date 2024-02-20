Минобороны сообщило о занятии выгодных рубежей на авдеевском направлении

Российское оборонное ведомство отчитывалось о занятии более выгодных рубежей на авдеевском направлении и днем ранее, 19 февраля. Тогда Минобороны сообщило, что военные отразили девять атак украинской армии у населенных пунктов Ласточкино и Первомайское, проводя которые ВСУ потеряли более 500 человек.