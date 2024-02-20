Сидела в щели меньше холодильника. Показываем, откуда упала чудом спасенная спустя три дня из тесной шахты в Сочи

— Девушка застряла, получается, между двумя квартирами, в шахте. У нас народ бдительный. Бабулечка с первого этажа сказала, что слышит зов о помощи. На следующий день — то же самое. И тут у нас прорвало воду на третий день. Мы искали течь и услышали голос. Начали с ней разговаривать, вызвали МЧС, — рассказывает домком Алена Шереметьева. — Спасатели пробили дырочку, передали ей бутылку воды. Она была в одной майке и лосинах.