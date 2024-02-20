Сидела в щели меньше холодильника. Показываем, откуда упала чудом спасенная спустя три дня из тесной шахты в Сочи

22-летняя Елена приехал в Сочи из Магнитогорска. Что делала она на чердаке четырехэтажного дома — пока неизвестно. Девушка лежит в больнице. Но одно неловкое движение, и она рухнула вниз с высоты в вентиляционную шахту между квартирами.
Не разбилась, а застряла там. Ширина лаза позволила худенькой девушке встать и даже немного проползти в поисках выхода, но освободиться все же не удалось. Она попала в капкан. Сколько бы ни кричала девушка, никто ее не слышал. Бедняга оказалась замурованной на три дня. И неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы не чуткий слух соседки.
— Пару дней слышала за стенкой какие-то странные крики. Мне сначала думалось, что кажется. Но звуки не прекращались, и я спустилась в подвал дома. Оттуда звук шел отчетливее, из-за кирпичной стены откликнулась женщина, сказала, что провалилась и не может выбраться, — рассказывает жительница дома, попросившая не называть ее имени. Она и подняла весь дом на уши.
Вызволять девушку пришлось с помощью лома и кувалды. Кирпичную стену более часа долбили спасатели. А когда ее вытащили, она плакала и благодарила своих спасителей. Лена сейчас находится в больнице с обезвоживанием.
А чердак, где она провалилась, собираются прикрыть.
— Девушка застряла, получается, между двумя квартирами, в шахте. У нас народ бдительный. Бабулечка с первого этажа сказала, что слышит зов о помощи. На следующий день — то же самое. И тут у нас прорвало воду на третий день. Мы искали течь и услышали голос. Начали с ней разговаривать, вызвали МЧС, — рассказывает домком Алена Шереметьева. — Спасатели пробили дырочку, передали ей бутылку воды. Она была в одной майке и лосинах.
Своим спасителям Лена сказала, что на крыше у нее телефон, ключи и вещи. Но жильцы не нашли наверху ничего.
— Мы предполагаем, что она там была не одна. Возможно, она была с мужчиной, который потом унес ее вещи с собой. Наверное, он думал, что никто ее никогда в этой шахте не найдет, — подозревают страшное местные жители.
Сама Елена пока ничего не говорит о том, с кем была на чердаке.