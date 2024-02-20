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В Самаркандской области теплица незаконно использовала газ на 1,3 миллиарда сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Пахтачинском районе Самаркандской области правоохранители обнаружили теплицу, незаконно использовавшую природный газ на сумму 1,3 миллиарда сумов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Как установило Управление по борьбе с экономическими преступлениями, тепличное предприятие, расположенное на 1,5 гектарах земли в микрорайоне «Киргули» незаконно использовало природный газ на сумму 1,3 миллиарда сумов. Теплица была подключена к общественной газовой сети в коммерческих целях без каких-либо документов.

Возбуждено уголовное дело по статье 169 Уголовного кодекса (кража), ведется расследование.

Напомним, в Ахангаранском районе Ташкентской области на метановой автозаправке выявили скрытую газовую сеть, с помощью которой расхищался природный газ.