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Пушилин рассказал о последствиях обстрела украинскими войсками Донецка

ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела центра Донецка из РСЗО HIMARS, украинские войска выпустили по городу две ракеты, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В результате обстрела противником центра Донецка двумя ракетами из РСЗО HIMARS у библиотеки имени Крупской ранена женщина, ее состояние оценивается как средней степени тяжести», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Глава ДНР уточнил, что одна ракета попала в пешеходную зону перед библиотекой, вторая — во двор. В здании библиотеки получили повреждения остекление и фасад. Кроме того, зафиксированы повреждения торговый павильон, расположенный на троллейбусной остановке.

Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщило, что по Ворошиловскому району Донецка в 14.10 было выпущено два снаряда из РСЗО. Как передавал корреспондент РИА Новости, снаряд прилетел в центральную городскую библиотеку имени Крупской. По словам очевидцев, пострадали минимум четыре человека, одного доставали из-под завалов. Позже представительство сообщило, что по предварительным данным обстрел велся из РСЗО HIMARS.

Ранее во вторник ВСУ нанесли удар с применением «натовской» артиллерии калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка — погибла женщина, еще пять человек получили ранения.

Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996—2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.