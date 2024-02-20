Пушилин рассказал о последствиях обстрела украинскими войсками Донецка

Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщило, что по Ворошиловскому району Донецка в 14.10 было выпущено два снаряда из РСЗО. Как передавал корреспондент РИА Новости, снаряд прилетел в центральную городскую библиотеку имени Крупской. По словам очевидцев, пострадали минимум четыре человека, одного доставали из-под завалов. Позже представительство сообщило, что по предварительным данным обстрел велся из РСЗО HIMARS.