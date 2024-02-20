Пушилин рассказал о последствиях обстрела украинскими войсками Донецка

«В результате обстрела противником центра Донецка двумя ракетами из РСЗО HIMARS у библиотеки имени Крупской ранена женщина, ее состояние оценивается как средней степени тяжести», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР уточнил, что одна ракета попала в пешеходную зону перед библиотекой, вторая — во двор. В здании библиотеки получили повреждения остекление и фасад. Кроме того, зафиксированы повреждения торговый павильон, расположенный на троллейбусной остановке.
Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщило, что по Ворошиловскому району Донецка в 14.10 было выпущено два снаряда из РСЗО. Как передавал корреспондент РИА Новости, снаряд прилетел в центральную городскую библиотеку имени Крупской. По словам очевидцев, пострадали минимум четыре человека, одного доставали из-под завалов. Позже представительство сообщило, что по предварительным данным обстрел велся из РСЗО HIMARS.
Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996—2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.