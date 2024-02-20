«Беларуськалий» предупреждает о новом витке мошенничеств от его имени

Об этом сообщили представители компании.



Они в очередной раз подчеркнули, что «ОАО “Беларуськалий” не проводит и не планирует организацию каких-либо “программ инвестирования”, акций и других финансовых мероприятий с использованием интернет-ресурсов, в том числе социальных сетей».



Ранее в компании, а также в правоохранительных органах неоднократно сообщали о подобных мошенничествах. В частности, как писал Smartpress.by, 50-летняя гомельчанка в конце прошлого года, заинтересовавшись таким объявлением, потеряла 74 тысячи рублей — своих сбережений, а также денег, взятых взаймы у знакомых, и трех кредитов.