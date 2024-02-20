Грузинский наемник получил пожизненный срок за убийство военных в Мариуполе

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего стрелка войсковой части 3449 вооруженных сил Украины Мамуки Гацарелии», — сообщили РИА Новости в прокуратуре.
В суде было установлено, что в марте 2022 года Гацарелия прибыл на территорию Украины, где из корыстных побуждений заключил контракт с вооруженными силами Украины, прошел обучение и был дислоцирован в Мариуполе. Первого апреля 2022 года Гацарелия, являясь наемником, находясь на боевой позиции, расположенной в квартире многоквартирного дома по улице Цибулько в Мариуполе, из автомата расстрелял четырех военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, трое военных погибли на месте, одному удалось выжить.
Он же 14 апреля 2022 года, находясь на боевой позиции по улице Федорова в Мариуполе, бросил в группу военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации две боевые гранаты, и тем самым «создал реальную угрозу их жизни и здоровью», сообщили в ведомстве.
«Гацарелия обвинялся по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гацарелию к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщили в прокуратуре.