Грузинский наемник получил пожизненный срок за убийство военных в Мариуполе

В суде было установлено, что в марте 2022 года Гацарелия прибыл на территорию Украины, где из корыстных побуждений заключил контракт с вооруженными силами Украины, прошел обучение и был дислоцирован в Мариуполе. Первого апреля 2022 года Гацарелия, являясь наемником, находясь на боевой позиции, расположенной в квартире многоквартирного дома по улице Цибулько в Мариуполе, из автомата расстрелял четырех военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, трое военных погибли на месте, одному удалось выжить.