В Крыму объявили о вознаграждении за поимку опасного морского хищника

По словам администрации, рыба попала в Черное море случайно, пока никто не знает, откуда она приплыла. Этот вид опасен тем, что он очень прожорливый.
«Это не наши жители!!! Они вырастают до 50 см, а некоторые их братья до двух метров!!! Если рыбы размножатся, то могут съесть всю кормовую базу для более мелких видов!!!» — говорится в публикации.
Сотрудники аквариума призвали рыбаков, которые случайно поймают рыбу групера, не относить улов домой, а передать за вознаграждение в аквариум.
Как уточнила дирекция, двух рыб уже поймали и поместили в отдельный аквариум.
Груперы относятся к семейству окуней. Они пригодны для употребления в пищу и богаты фосфором, кальцием и другими полезными веществами. Обитают рыбы в Атлантическом океане и Средиземном море.
Ранее «рыбную аномалию» обнаружили в Приморском крае. Там биологи нашли скопление рачков во льду, которые окрасили замерзшую водяную гладь в красный цвет.