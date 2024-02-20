Прокуратура требует 335 миллионов с омичей, обвиняемых во взрыве пятиэтажки

С омичей, которых судят за взрыв газа в Новосибирске, хотят взыскать крупную сумму. Как сообщает Сиб.фм, прокуратура намерена выдвинуть против них дополнительный иск на 335 миллионов рублей.
Именно такую сумму, по информации ведомства, пришлось потратить на расселение жильцов дома 39 по Линейной улице — именно там 9 февраля прошлого года произошёл взрыв газа. В результате у здания полностью обрушился один подъезд. Погибло 15 человек, ещё 11 местных жителей получили ранения. Портал Om1.ru всего две недели назад вспоминал обстоятельства произошедшего к годовщие этой трагедии.
Прокуратура выдвинула обвинения против Ирины Урбах и Евгения Кавуна — омичей, которые проводили обслуживание газового оборудования в этом доме. В ходе работы они представлялись сотрудниками газовой службы, однако удостоверения, как выяснилось, были поддельными.