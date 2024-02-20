Прокуратура требует 335 миллионов с омичей, обвиняемых во взрыве пятиэтажки

Именно такую сумму, по информации ведомства, пришлось потратить на расселение жильцов дома 39 по Линейной улице — именно там 9 февраля прошлого года произошёл взрыв газа. В результате у здания полностью обрушился один подъезд. Погибло 15 человек, ещё 11 местных жителей получили ранения. Портал Om1.ru всего две недели назад вспоминал обстоятельства произошедшего к годовщие этой трагедии.