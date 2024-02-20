Двух наркозакладчиков задержали в Минске

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Партизанского РУВД Минска при силовой поддержке столичного ОМОНа по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 38-летнего минчанина и его 35-летнюю сожительницу. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



В квартире фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли не менее 20 г особо опасного психотропного вещества мефедрон. Следствие установило, что задержанные работали на виртуальный наркомаркет: по заданию куратора забирали оптовые партии товара, после чего фасовали его и раскладывали по тайникам.



Известно, что фигуранты ранее привлекались к уголовной ответственности, мужчина и вовсе был судим за незаконный оборот наркотиков. Следователи в отношении сожителей возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.