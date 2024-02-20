«Слава России», — сказал он.
Иван Сырский также сообщил о своих планах получить гражданство России. На соответствующий вопрос австралийского казака Семена Бойкова он ответил: «Планирую».
Бойков также показал футболку, в которой Сырский приехал в консульство. На ее обратной стороне написано: «Слава Богу, мы казаки». Бойков пошутил, что видеоролик с Сырским — прямой репортаж для украинского телевидения.
«Мы в российском генконсульстве, с нами Иван Сырский, сын главнокомандующего Вооруженных сил Украины Слава русской армии, взяли Авдеевку, празднуем победу, очередную, Авдеевка наша Пусть покажут в Киеве, что случилось с сыном главкома Сырского», — отметил он.
Помимо этого, Бойков подчеркнул, что на выборах президента России казаки будут обеспечивать порядок в посольствах России в Австралии.
Ранее, 11 февраля, генеральный штаб ВСУ попытался оправдаться за появление в СМИ биографических данных нового главкома армией Александра Сырского, в которых указано, что он родился, вырос и получил образование в РСФСР. В пресс-службе генштаба заявили, что это является российской пропагандой, отметив, что «россияне пытаются навязать Сырскому образ советского и российского человека».
В тот же день отец Сырского Станислав рассказал журналистам о своей реакции после назначения сына. По словам мужчины, он не испытывает никаких эмоций по поводу новой должности сына и «не знает, как он с ними работает».
Из открытых источников СМИ известно, что Александр Сырский родился в Киржачском районе Владимирской области в 1965 году. Он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Родственники главкома ВСУ до сих пор проживают во Владимирской области.
О взятии под контроль армией России города Авдеевки 17 февраля сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что освобождение города российскими военными позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и, следовательно, значительно обезопасить город от ударов киевского режима.
20 февраля в Донецк доставили трофейную технику ВСУ, захваченную в освобожденном городе, в том числе танки и американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.