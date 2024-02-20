Белорус попался на новое мошенничество, связанное с жильем за границей

Житель Минска стал жертвой нового мошенничества, связанного с жильем за границей, сообщает телеграм-канал «Милиция Минска» ГУВД Мингорисполкома.
Так, минчанин, планируя поездку за границу, решил забронировать себе апартаменты на крупном сайте онлайн-бронирования жилья. Для аренды жилья за границей белорус связался с менеджером в объявлении, который потребовал внести предоплату на счет якобы владелицы квартиры.
Мужчина так и сделал — переслал 1200 белорусских рублей на указанный счет. Однако после этого менеджер перестал выходить на связь.
— Расследуется уголовное дело по факту мошенничества, — прокомментировали в ГУВД.