В Испании разлившего 60 тыс. литров вина мужчину объявили в розыск

Отмечается, что инцидент произошел в ночь с 17 на 18 февраля.
На кадрах с камер наблюдения видно, что проникший на элитную винодельню неизвестный мужчина открыл кран на одном из резервуаров с вином, в результате чего вылилось 60 тыс. л алкогольного напитка. Мощный поток жидкости едва не сбил его с ног.
Отмечается, что злоумышленник открыл несколько емкостей, однако только три из шести были наполнены. По словам владельца компании «Сера 21», человек на видеозаписи открыл их так, будто знал, как устроена винодельня изнутри.
В сентябре прошлого года винные резервуары взорвались и залили своим содержимым улицы португальского города Анадия. Прибывшие на место пожарные откачали напиток, не допустив его попадания в местную реку Сертима, и доставили собранное на очистные сооружения.