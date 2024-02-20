В Приангарье подтопило дома из-за ледостава на реке Куда

ИРКУТСК, 20 фев — РИА Новости. В деревне Усть-Куда Иркутской области во время ледостава на реке Куда подтопило несколько домов и участков, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.
Оперативную обстановку с подъемом уровня воды в реках Приангарья рассмотрели на заседании рабочей группы комиссии по ЧС, которая прошла под руководством губернатора региона. Интенсивный ледостав, вызванный похолоданием, привел к подъему уровня воды в ряде рек Иркутской области. Ангара подтопила два километра автодороги в Иркутске вблизи садоводства «Ангара-3», где перекрыто движение. Также поднялся уровень притока Ангары — реки Куда.
«В деревне Усть-Куда на улице Раздольная подтоплены 2 участка с домами до фундамента. К 8 участкам подтоплен подъезд. В случае необходимости администрация готова развернуть ПВР в школе», — написал Кобзев в Telegram-канале.
По данным ГУМЧС по региону, подтопление коснулось пяти придомовых территорий на улице Раздольная.
В микрорайоне Ударник Ангарского городского округа вода окружила фермерское хозяйство, где содержится около тысячи голов скота.
Для реагирования в случае возможного ухудшения обстановки на место направлена группа спасателей.
По информации Иркутского гидрометцентра, в связи с установившейся в регионе холодной погодой с 20 по 23 февраля на участке с 12-го по 25-й километры от Глазковского моста в Иркутске возможно резкое повышение уровня Ангары и выход воды на пониженные участки местности.