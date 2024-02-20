В Приангарье подтопило дома из-за ледостава на реке Куда

Оперативную обстановку с подъемом уровня воды в реках Приангарья рассмотрели на заседании рабочей группы комиссии по ЧС, которая прошла под руководством губернатора региона. Интенсивный ледостав, вызванный похолоданием, привел к подъему уровня воды в ряде рек Иркутской области. Ангара подтопила два километра автодороги в Иркутске вблизи садоводства «Ангара-3», где перекрыто движение. Также поднялся уровень притока Ангары — реки Куда.