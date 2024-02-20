Гендиректор строительной компании из Калининграда подозревается в махинациях с НДС

Руководитель организации заключил договоры на капремонт трех жилых объектов с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов.
Подрядчик предоставил заказчику документы на компенсацию за уплаченный НДС с ложными сведениями о стоимости строительных материалов. В результате на расчетный счет строительной организации было перечислено 10 млн рублей, которые гендиректор распорядился по своему усмотрению.
Факты противоправной деятельности выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области. В ходе обысков изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, персональный компьютер и финансовая документация.