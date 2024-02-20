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В Молдове пассажирская маршрутка врезалась в электрический столб: Один человек погиб, семеро госпитализированы

В полиции заявляют, что авария произошла из-за технической неисправности.
Источник: Комсомольская правда

Маршрутка Кагул-Дойна врезалась в электрический столб около села Ларга Кагульского района.

Из 11 пассажиров пятеро оказались заблокированными в разбитой машине. Их смогли вызволить из разбитой машины только с помощью спасателей, сообщает WTF Moldova.

В полиции заявляют, что авария произошла из-за технической неисправности.

У микроавтобуса Mercedes маршрута Кагул-Дойна спустило колесо, водитель не справился с управлением и врезался в столб на обочине.

В результате аварии травмы получили 8 человек, их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

«Из-за тяжелой травмы в больнице скончалась женщина в возрасте примерно 55−60 лет», — сообщили в полиции.