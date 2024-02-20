В Молдове пассажирская маршрутка врезалась в электрический столб: Один человек погиб, семеро госпитализированы

Маршрутка Кагул-Дойна врезалась в электрический столб около села Ларга Кагульского района.
Из 11 пассажиров пятеро оказались заблокированными в разбитой машине. Их смогли вызволить из разбитой машины только с помощью спасателей, сообщает WTF Moldova.
В полиции заявляют, что авария произошла из-за технической неисправности.
У микроавтобуса Mercedes маршрута Кагул-Дойна спустило колесо, водитель не справился с управлением и врезался в столб на обочине.
В результате аварии травмы получили 8 человек, их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
«Из-за тяжелой травмы в больнице скончалась женщина в возрасте примерно 55−60 лет», — сообщили в полиции.