«Около 100 млн тенге на черном рынке»: спецоперацию провела полиция в Алматинской области

Нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков обнаружили на территории села Косозен в Алматинской области. 17 февраля полицейские провели спецоперацию. По данному факту начато досудебное расследование по незаконному изготовлению наркотических средств. А во время спецоперации был задержан 33-летний местный житель — его водворили в изолятор временного содержания. Полицейские обыскали помещение и пристройки — оттуда был изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. Экспертная проверка выявила, что вещество является мефедроном общим весом 3 кг 840 гр.