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В Геленджике спасатели эвакуировали семью из Краснодара, которая застряла в реке на машине

Семью из Краснодара пришлось экстренно эвакуировать спасателям Геленджика из собственной машины, которая застряла прямо посреди реки.
Источник: телеграм-канал

Двое взрослых и ребёнок 11 лет пытались вброд переправиться через реку Пшада на любимое место отдыха.

Как сообщает официальный Telegram-канал ГКУ «Кубань-СПАС», глава семейства при переправе не учёл, что река имеет свойство очень быстро подниматься. В итоге автомобиль остановился по середине реки, а вода продолжала подниматься. Водитель позвонил сотрудникам экстренных служб.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали семью из машины на берег, а затем вытянули на землю и сам внедорожник. Помощь медиков людям не понадобилась.

МЧС