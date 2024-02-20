В Геленджике спасатели эвакуировали семью из Краснодара, которая застряла в реке на машине

Двое взрослых и ребёнок 11 лет пытались вброд переправиться через реку Пшада на любимое место отдыха.
Как сообщает официальный Telegram-канал ГКУ «Кубань-СПАС», глава семейства при переправе не учёл, что река имеет свойство очень быстро подниматься. В итоге автомобиль остановился по середине реки, а вода продолжала подниматься. Водитель позвонил сотрудникам экстренных служб.
Прибывшие на место спасатели эвакуировали семью из машины на берег, а затем вытянули на землю и сам внедорожник. Помощь медиков людям не понадобилась.