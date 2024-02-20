В речном порту Самары при падении крана погиб рабочий

В результате погиб 59-летний работник. Мужчина проверял техническое состояние крана. Ведомство проверяет наличие в действиях ответственных лиц признаков преступления (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека).