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В речном порту Самары при падении крана погиб рабочий

Мужчина проводил проверку техники днем 20 февраля 2024 года.
Источник: CityTraffic.ru

Как сообщает Центральное МСУТ СК РФ, в Самаре днем во вторник, 20 февраля, произошло падение портального крана (стреловой грузовой механизм с полным поворотом, установленный на перемещающихся П-образных основаниях — порталах).

В результате погиб 59-летний работник. Мужчина проверял техническое состояние крана. Ведомство проверяет наличие в действиях ответственных лиц признаков преступления (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

несчастный случай