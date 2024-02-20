Мужчина угнал джип с 1,5 млн тенге под Таразом

Авто находилось на территории крестьянского хозяйства в Жуалынском районе.
«Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортное средство обнаружили в Таразе. 34-летний подозреваемый забрал деньги и оставил машину во дворе многоэтажки в одном из микрорайонов областного центра», — говорится в сообщении МВД.
Во время допроса задержанный сказал, что потратил деньги на личные нужды. В настоящее время он находится под стражей в изоляторе временного содержания.
По данному факту начато досудебное расследование.
Ранее сообщалось о другом угоне — нетрезвая 43-летняя жительница Жезказгана решила угнать ГАЗель, но не смогла уехать, так как не справилась с управлением.