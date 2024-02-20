Минчанин хотел снять жилье за границей и перевел «предоплату» мошенникам

Об этом пишет Telegram-канал ГУВД Мингорисполкома.
Как стало известно, прежде чем поехать за рубеж, мужчина озаботился поиском жилья. Для этого на одном из крупнейших сайтов онлайн-бронирования он нашел предложение об аренде апартаментов. Далее минчанин связался с менеджером, который сообщил о необходимости внести предоплату на счет «владелицы жилья».
Заявитель перевел Br1,2 тысяч на указанный счет, после чего неизвестный перестал выходить с ним на связь. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.