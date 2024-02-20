Минчанин хотел снять жилье за границей и перевел «предоплату» мошенникам

Как стало известно, прежде чем поехать за рубеж, мужчина озаботился поиском жилья. Для этого на одном из крупнейших сайтов онлайн-бронирования он нашел предложение об аренде апартаментов. Далее минчанин связался с менеджером, который сообщил о необходимости внести предоплату на счет «владелицы жилья».