Два человека погибли при пожаре в Алматы

Ранее, 20 февраля, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на пресс-конференции в правительстве пояснил, почему стало больше сообщений о пожарах, и объяснил журналистам, как правильно освещать ЧС. По его мнению, на самом деле число инцидентов не увеличилось.