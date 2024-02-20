В Джизаке бывший замхокима, требовавший взятку $200 тыс., приговорен к 10 годам лишения свободы — видео

В момент получения аванса в размере $100 тыс. в одном из ресторанов района К. М. был задержан. Оперативное мероприятие было продолжено и по горячим следам был задержан и бывший заместитель хокима Янгиабадского района К. Р..Янгиабадский районный суд по уголовным делам рассмотрел дело и признал К. М. и бывшего замхокима виновными. Первому назначен штраф в размере 400 БРВ (132 млн сумов) и наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.