Нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области

«Во время спецоперации был задержан 33-летний местный житель. Он водворен в ИВС районной полиции. В результате обыска жилого помещения и пристроек был изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. По результатам экспертных проверок выявлено, что изъятое вещество является мефедроном общим весом 3 кг 840 гр», — говорится в сообщении МВД.