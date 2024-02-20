Три года в колонии проведёт кызылординец за поднятый на улице пакет

«Приговором суда подсудимый А. признан виновным по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев. В соответствии с частями 1, 4 статьи 60 УК РК частично включена неотбытая часть наказания в виде ограничения свободы, назначенного приговором суда № 2 Кызылорды от 18.07.2022 года, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года», — сообщили в суде.