Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Кубраков, которого цитирует агентство БелТА.
«В 2023 году изъято более тонны наркотиков, что почти в 6 раз больше, чем в 2022 году», — рассказал Кубраков.
Он отметил, что «это результат планомерной работы по перекрытию каналов поставки наркотиков и специализированных интернет-магазинов. Не исключаем, что данные поставки имеют своей целью в том числе дестабилизацию обстановки накануне избирательной кампании».
В Беларуси в 2023-м изъяли в 6 раз больше наркотиков, чем годом ранее
В течение минувшего года в Беларуси изъяли почти в шесть раз больше наркотических веществ, чем за 2022-й.
Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Кубраков, которого цитирует агентство БелТА.