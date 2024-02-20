В Беларуси в 2023-м изъяли в 6 раз больше наркотиков, чем годом ранее

Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Кубраков, которого цитирует агентство БелТА.



«В 2023 году изъято более тонны наркотиков, что почти в 6 раз больше, чем в 2022 году», — рассказал Кубраков.



Он отметил, что «это результат планомерной работы по перекрытию каналов поставки наркотиков и специализированных интернет-магазинов. Не исключаем, что данные поставки имеют своей целью в том числе дестабилизацию обстановки накануне избирательной кампании».