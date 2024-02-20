Минчанин обиделся на руководство и похитил рабочий инструмент

Обвиняемый трудился плотником в частной компании. В тот вечер он выпил и вернулся на работу, чтобы забрать личные вещи, забытые накануне. Вдруг мужчина решил, что работодатель не полностью выплатил ему зарплату, поэтому прихватил с собой еще гвоздевой пистолет, сабельную пилу, сетевой шуруповерт и дрель-шуруповерт, которые потом по паспорту сожительницы сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на покупку спиртных напитков. Некоторые инструменты принадлежали лично директору компании — она передала их предприятию для выполнения работ. Общая сумма причиненного ущерба составила почти 770 рублей. Обвиняемый признался руководителю, что без спроса взял инструменты и якобы их потерял, пообещав в кратчайшие сроки все возместить. Мать мужчины дала ему на это деньги, но тот часть их пропил. Тогда работодатель обратилась с заявлением в милицию. В отношении минчанина возбудили уголовное дело за кражу.