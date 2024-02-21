Мошенники вымогают у волгоградцев крупные суммы денег за поверку счетчиков

В ресурсоснабжающей организации волгоградцев предупредили об участившихся случаях мошенничества при поверке счетчиков. Жителям Волгограда напоминают, что сотрудники водоканала не ходят по домам с предложениями о такой услуге. Для поверки счетчиков горожанам следует самим подать заявку в организацию по телефону.
В среднем между поверками счетчиков горячего водоснабжения проходит 4 года, холодного — 5−6 лет. Срок действия последней поверки указывается в паспорте прибора, который выдается при его установке, либо же в свидетельстве о поверке или в платежках.
Если затянуть с поверкой счетчиков, то в квитанциях изменятся суммы начислений за холодное и горячее водоснабжение: в первые 3 месяца плату будут рассчитывать по средним показателям за последние полгода, а далее — по нормативам с учетом повышающего коэффициента 1,5.