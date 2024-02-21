Мошенники вымогают у волгоградцев крупные суммы денег за поверку счетчиков

В ресурсоснабжающей организации волгоградцев предупредили об участившихся случаях мошенничества при поверке счетчиков. Жителям Волгограда напоминают, что сотрудники водоканала не ходят по домам с предложениями о такой услуге. Для поверки счетчиков горожанам следует самим подать заявку в организацию по телефону.