Вандалы разрушили канализационную станцию возле курортной зоны Актау

«Видно в вечернее время, когда на объекте не было людей, украли все. Открыли щиты на канализационной станции, унесли кабели, канализационные люки вскрыли и тоже вынесли. Мы уже обратились с заявлением в полицию. В итоге, практически готовый объект так и остался незавершенным», — рассказал он.