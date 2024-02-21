Жертву телефонных мошенников превратили в их же сообщницу

Выйти на след группы мошенников удалось благодаря бдительности сотрудников одного из отделений «Сбера» в Ростове-на-Дону. На днях туда обратилась одна из клиенток банка — 72-летняя местная жительница. Служащих кредитного учреждения, регулярно проходящих инструктажи по борьбе с мошенничествами, смутило поведение пожилой женщины, которая собиралась снять 5,3 млн руб. для размещения на «безопасном счете». К общению с потенциальной жертвой аферистов были привлечены представители службы безопасности банка и полиции из отдела № 1 УМВД по Ростову-на-Дону.
Выяснилось, что ростовчанке сначала поступали звонки якобы от представителей Центробанка с информацией, что ее средства находятся в опасности и их нужно переложить на «безопасный счет».
Впоследствии с пенсионеркой встретилась некая женщина, которая должна была помочь жертве разместить деньги. В подтверждение своих честных намерений сообщница мошенников предоставила жертве удостоверение сотрудника Центробанка России. В ходе оперативных мероприятий совместно с полицией было установлено, что женщина во время визита своей жертвы в офис «Сбера» находилась неподалеку — наблюдала за происшедшим из кафе напротив отделения.
Задержанная объяснила, что она приехала из Москвы, где последние 22 года работала скромным библиотекарем. В октябре прошлого года ей через мессенджер Telegram позвонил некто, представившийся ее непосредственным руководителем. «Начальник» сообщил доверчивой женщине, что у нее серьезные финансовые проблемы, а решить их помогут специалисты Центробанка России.
Вскоре библиотекарю действительно перезвонил «сотрудник ЦБ РФ Дмитрий». По его данным, мошенники оформили три кредита в разных банках, а деньги перевели на Украину. Чтобы не потерять средства, а также не оказаться под угрозой уголовного преследования, женщине необходимо срочно обнулить эти займы, для чего нужно оформить три других кредита на сумму более 3 млн руб. Женщина в тот же день бросилась спасать накопления, оформила кредиты в трех указанных ей определенных банках и через банкомат положила средства на «безопасный счет», любезно названный ей «сотрудником ЦБ РФ Дмитрием».
Уже после новогодних праздников «Дмитрий» снова связался с библиотекарем и предложил ей работать в ЦБ РФ, спасая других людей от аферистов. «В дальнейшем женщина выполняла задания “Дмитрия” и других “сотрудников ЦБ РФ”», — рассказали «Ъ» в «Сбере». По словам представителей кредитного учреждения, «кураторы» связывались со своей «новой сотрудницей» только по мессенджерам Telegram и WhatsApp, а ни одной личной встречи так проведено не было. Зато «руководители» прислали женщине по электронной почте удостоверение служащей ЦБ РФ и ряд других документов, которые она распечатала на цветном принтере и предъявляла другим жертвам мошенников для убедительности.
Библиотекарь призналась, что сначала помогла «спасти деньги» некоему Александру Сергеевичу в Ижевске. В Калининграде пополнить «безопасный счет» еще одной потенциальной жертвы не удалось, так как ее просто не оказалось по месту жительства. При этом все переезды из города в город, проживание в гостиницах и поездки на такси «кураторы» полностью оплачивали, пока афера не была пресечена в Ростове-на-Дону.
Следователями УМВД Ростова-на-Дону уже возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сама библиотекарь пока в рамках расследования имеет статус свидетеля. После подробного допроса ее отпустили в Москву. Сейчас следователи главного следственного управления ГУ МВД по Ростовской области пытаются установить всех участников изощренной аферы. Показания столичного библиотекаря, которая сама изначально стала жертвой мошенников, тщательно изучаются, и в зависимости от ее роли в совершенном будет дана квалификация ее действиям.
В «Сбере» особо отметили, что аферисты постоянно совершенствуют методы обмана. Зачастую упор преступников делается на людей старшего возраста, которых проще ввести в заблуждении, запугать упоминанием Центробанка, ФСБ или МВД.
«Телефонные мошенники постоянно ищут слабое звено, чтобы похитить средства клиентов банков. И, к сожалению, обычно таким звеном оказываются люди, которые сами отдают свои деньги мошенникам, думая, что переводят их на безопасный счет. Приемы социальной инженерии постоянно усложняются, однако схема, которую мы выявили, поражает своей наглостью и изощренностью», — заявил «Ъ» зампред правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов.
Он особо отметил, что на этот раз мошенникам удалось не просто ограбить свою жертву, так что она этого даже не поняла, но и завербовать ее для совершения новых преступлений под видом работы в Банке России. «К счастью, нам удалось быстро пресечь эту преступную цепочку и задержать аферистку, которая, сама того не ведая, помогала преступникам», — подчеркнул господин Кузнецов.
Сергей Сергеев