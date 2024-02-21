Жертву телефонных мошенников превратили в их же сообщницу

Уже после новогодних праздников «Дмитрий» снова связался с библиотекарем и предложил ей работать в ЦБ РФ, спасая других людей от аферистов. «В дальнейшем женщина выполняла задания “Дмитрия” и других “сотрудников ЦБ РФ”», — рассказали «Ъ» в «Сбере». По словам представителей кредитного учреждения, «кураторы» связывались со своей «новой сотрудницей» только по мессенджерам Telegram и WhatsApp, а ни одной личной встречи так проведено не было. Зато «руководители» прислали женщине по электронной почте удостоверение служащей ЦБ РФ и ряд других документов, которые она распечатала на цветном принтере и предъявляла другим жертвам мошенников для убедительности.