США подтвердили потерю своего беспилотника MQ-9 у берегов Йемена

«Могу подтвердить, что 19 февраля MQ-9 был сбит в Красном море, у берегов подконтрольных хуситам территорий Йемена. Предварительные данные указывают на то, что он был сбит хуситами с помощью ракеты класса “земля — воздух”», — сказала на брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.