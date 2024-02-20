США подтвердили потерю своего беспилотника MQ-9 у берегов Йемена

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны США подтвердило, что американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 был сбит мятежниками из движения «Ансар Аллах» у берегов Йемена в понедельник.
«Могу подтвердить, что 19 февраля MQ-9 был сбит в Красном море, у берегов подконтрольных хуситам территорий Йемена. Предварительные данные указывают на то, что он был сбит хуситами с помощью ракеты класса “земля — воздух”», — сказала на брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Представитель Пентагона добавила, что Центральное командование изучает варианты подъема сбитого беспилотника. Стоимость каждого подобного аппарата, по сведениям журнала Forbes, составляет порядка $32 млн.
Ранее силы противовоздушной обороны йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили, что сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9.