В Ейске горел мусор на площади 200 кв. метров

В Ейском районе вечером 20 февраля вспыхнул крупный пожар в поселке Краснофлотском. К месту были направлены подразделения Ейского пожарно-спасательного гарнизона.
«Сообщение о возгорании поступило диспетчеру 20 февраля в 18:15. В 18:16 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Было установлено, что горит мусор на площади 200 кв. метров. В 18:23 пожар удалось локализовать, а в 18:41 ликвидировать открытое горение. В пожаротушении были задействованы пять человек личного состава и одна единица техники.