«Сгорело почти дотла»: мужчина поджег магазин в Талдыкоргане

Видео появилось в Instagram-паблике «Талдыкорганка».
Сообщалось, что в талдыкорганском микрорайоне «Коктал» был подожжен магазин.
На опубликованном видео четко видно, как человек в черной куртке поджигает что-то у себя в руках и кладет горящий предмет на одну из полок с товарами. Затем он, взяв с пола черный пакет, уходит.
По данным телеканала «Алматы», владелец торговой точки предполагает, что поджигатель притворяется сумасшедшим, а к совершению преступления его умышленно подтолкнули.
Отмечается, что объект сгорел почти дотла. Предварительная сумма ущерба — около 30 миллионов тенге.
Случай прокомментировали представители ДП области Жетiсу.
«По заявлению о краже и умышленном уничтожении имущества в городе Талдыкоргане полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый по горячим следам задержан. С назначением необходимых экспертиз проводится досудебное расследование», — заявили полицейские.
Согласно статье 202 Уголовного кодекса РК, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
То же деяние:
- совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом;
- повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью;
- совершенное в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или общественного долга либо в отношении его близких родственников по тем же мотивам;
- совершенное по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды;
- причинившее крупный ущерб, —
наказывается штрафом в размере от 3 тыс. до 7 тыс.
МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие:
по неосторожности смерть человека; причинение особо крупного ущерба (более 14,7 млн тенге), —.
наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте «Электронного правительства» даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав «101», или в службу спасения, набрав «112». Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее; свою фамилию и телефон.