«Сгорело почти дотла»: мужчина поджег магазин в Талдыкоргане

Согласно статье 202 Уголовного кодекса РК, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.