На Украине рассказали, сколько солдат ВСУ попали в плен в Авдеевке

«От 850 до 1000 солдат, по-видимому, попали в плен или числятся пропавшими без вести», — пишет издание со ссылкой на двух солдат, осведомленных об отступлении.
Как отмечается, это катастрофическая потеря, которая может нанести удар по моральному духу украинских войск.
По данным источников газеты, отступление Украины из Авдеевки был плохо спланировано и началось слишком поздно. При этом американские чиновники заявляют изданию, что потеря Украиной Авдеевки — не значительное стратегическое поражение.
В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку, при этом позже министерство обороны РФ констатировало, что приказ вышел спустя сутки после начала «неконтролируемого бегства украинских подразделений из города».
Подразделения группировки войск «Центр» 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.