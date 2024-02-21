Бастрыкин поручил возбудить дело о высадке инвалида из автобуса в Хабкрае

Инцидент произошёл в Амурске в октябре прошлого года. Со слов заявительницы, её несовершеннолетний сын с ОВЗ и супруг ехали по автобусному маршруту, которое обслуживает ООО «Скайлайн». Пассажиры попытались оплатить проезд картой, но в автобусе не работал терминал из-за технического сбоя, и операция не прошла. После этого кондуктор отправил отца с ребёнком на улицу.