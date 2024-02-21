Раскидало на части: машина разбилась в ДТП во Владивостоке

Водитель Toyota Corolla Axio поворачивал налево в районе улицы Бородинская, 42, во Владивостоке и не пропустил Toyota Prius. Сильное столкновение привело к потере машины, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
У «Приуса» полностью раскурочило передний бампер после столкновения: номера, фары отлетели, авто буквально смялось и отлетело в рядом стоящий столб. У виновника аварии дела не лучше: у него также сильно пострадал капот, крышка поднялась вверх. В остальном машина осталась целой. Пострадавших нет.
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