Раскидало на части: машина разбилась в ДТП во Владивостоке

У «Приуса» полностью раскурочило передний бампер после столкновения: номера, фары отлетели, авто буквально смялось и отлетело в рядом стоящий столб. У виновника аварии дела не лучше: у него также сильно пострадал капот, крышка поднялась вверх. В остальном машина осталась целой. Пострадавших нет.