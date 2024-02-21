«Помочь мошенникам — это приказ»: мошенники развели хабаровчанку с фейкового аккаунта директора

— Мужчина деловым тоном сообщил, что некие люди пытаются оформить на горожанку кредит, чтобы затем перевести деньги в недружественные страны. В дальнейшем это грозит не только образованием долговых обязательств перед банком, но и может привести к возбуждению в отношении женщины уголовного дела, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.