«Помочь мошенникам — это приказ»: мошенники развели хабаровчанку с фейкового аккаунта директора

В Хабаровске полицейские расследуют очередное дело о мошенничестве. Местная жительница перевела деньги по просьбе липового руководителя.
Женщина работает в одном из детских учреждений города. Мошенники уговорили ее взять кредит и отдать им деньги — всего 645 тысяч рублей.
Под видом начальника они написали хабаровчанке, что с ней свяжется полиция, и ей нужно оказать всяческое содействие. Женщина согласилась, и вскоре раздался звонок телефона.
— Мужчина деловым тоном сообщил, что некие люди пытаются оформить на горожанку кредит, чтобы затем перевести деньги в недружественные страны. В дальнейшем это грозит не только образованием долговых обязательств перед банком, но и может привести к возбуждению в отношении женщины уголовного дела, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Женщина сильно испугалась и согласна была сделать все, чтобы избежать наказания. Она срочно взяла кредит и перевела деньги по указанным реквизитам. Позже поняла, что ее обманули.
Заведено уголовное дело, полиция ищет преступников.